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Alev alan işyeri cayır cayır yandı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Alev alan işyeri cayır cayır yandı
DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'ndeki bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Marketin çatısından yükselen alevlere köpük ve su sıkan itfaiye ekipleri, iş yerinin önündeki kepengi de metal kesme aletiyle keserek içerideki yangına müdahalede bulundu.Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan yangında iş yeri küle döndü.
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Alev alan işyeri cayır cayır yandı
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