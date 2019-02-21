Taşdemir kardeşler çaresizce bekliyor

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yaşayan Birgül (30)- Metin Taşdemir (32) çiftinin çocukları Seçkin (13) ile Neslihan (6), kemik iliği yetmezliği olarak bilinen 'fankoni aplastik anemi' hastalığıyla mücadele ediyor. Yaklaşık 5 yıl önce Seçkin Taşdemir'in sünnetinde yapılan kan tahlili sonucunda fankoni aplastik anemi hastası olduğunun fark edilmesi üzerine, doğduğu andan itibaren her iki elinde de dört parmağı bulunan kız kardeşinin de aynı hastalığın belirtilerini taşıdığı anlaşıldı. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavisine başlanan Seçkin'e ilik nakli yapılması gerektiği bildirildi, ancak aile yakınlarından alınan doku örnekleri uyuşmadı. 5 yıldır uygun iliği bekleyen küçük çocuğun durumu gittikçe kötüleşiyor ve yaşama tutunmak için ilik arayışı sürüyor.Uygun iliğin bulunması için duyarlı vatandaşlara seslenen Seçkin, "Enfeksiyon riskim olduğu için çok sık dışarı çıkamıyorum. Arkadaşlarım gibi koşmak istiyorum, askere gitmek istiyorum, polis olmak istiyorum, yaşamak istiyorum" dedi. Anne Birgül Taşdemir ise "5 yıldır ilik arayışımız sürüyor, çaresizce bekliyoruz. Oğlum, anne benim iliğim bulunamayacak, ben öleceğim diyor" diye konuştu. Aynı hastalıkla mücadele eden kız kardeşi Neslihan için ise şimdilik ilik arayışı söz konusu olmasa da, tedavisi devam ediyor.