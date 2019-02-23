Ailelerin çapraz nakil kardeşliği

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastasını kader birleştirdi. Muğla'nın Milas ilçesinde köftecilik yapan 3 çocuk babası 42 yaşındaki Ahmet Bayar'a 3 yıl önce "polikistik böbrek" tanısı konuldu. Eşini de aynı hastalıktan kaybeden anne Sevgül Bayar, böbreğini oğluna vermek istedi ancak kan grubunun uymadığı görüldü. Aynı çaresizliği yaşayan 60 yaşındaki 2 çocuk babası emekli memur Ahmet Müşfik Karaca'nın da eşi Nuran Karaca, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle donör olamadı. Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesine başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi sunularak gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi. Doktorların önerisini kabul eden Sevgül Bayar'ın böbreği Ahmet Müşfik Karaca'ya, Nurhan Karaca'nın böbreği ise Ahmet Bayar'a nakledildi. Nakil ameliyatlarını gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, çapraz nakil ameliyatlarının yurt dışında yıllardır yapıldığını, Türkiye'de de son yıllarda yayılmaya başladığını söyledi.

SIRA BEKLENMIYOR

Hastaların, yıllarca uygun böbreğin kadavra listesinden çıkmasını beklediğini belirten Ok, "Bu durumda hastalarının ölüm oranları 5 yılda yüzde 50'lere varıyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Çapraz nakiller, diyaliz hastaları için önemli bir çözüm. Çünkü kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle ya da doku problemleri nedeniyle listede bekleyen hastalarımıza uygun kan grubu bulunmasa bile karşılıklı uygun kan grupları ile nakil yapılıyor. Nakil olduğunda her şeyin birçok açıdan normale döndüğünü görüyoruz. Böylece hastalar yıllarca listede beklemek yerine daha kısa sürelerde nakil olma şansına sahip olabiliyor" dedi. Böbrek nakli yapılan Ahmet Müfik Karaca, yeniden sağlığına kavuştuğunu, artık doya doya su içtiğini ifade etti. Ahmet Bayar ise, "Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum" dedi.