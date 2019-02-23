Bakan Pakdemirli EÜ’de ders verdi

Tarım ve Orman Bakanı, Ege Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Bakan Bekir Pakdemirli'nin ilk dersine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak eşlik etti

ROZETINI REKTÖR TAKTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF), öğrencilere ders vermek için kolları sıvadı. Bakan Pakdemirli, 2018- 2019 bahar yarıyılında İİBF İktisat Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerine 'Dış Ticaret Politikaları, Sanayileşme ve Gelişme' ve 3'üncü sınıf öğrencilerine de 'Tarım Piyasaları Analizi' derslerini anlatacak. Pakdemirli'nin ilk dersine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti. Prof. Dr. Budak, Pakdemirli'ye üniversitenin rozetini taktı.

GENIŞ BILGI BIRIKIMI

Bılkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan, yüksek lisansını Başkent Üniversitesi'nde, doktorasını ise Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamlayan Bakan Pakdemirli, kamuda aldığı görevlerin yanı sıra özel sektörde de önemli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip oluşuyla dikkat çekiyor. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji, iletişim ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yapan Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında yöneticilik yaptı. Pakdemirli, uluslararası bir şirketin üst düzey yönetim kademesinde bulundu.