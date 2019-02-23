Bombacı terörıste ceza yağdı

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İzmir'de AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bombalı saldırıda bulunan Deniz Aytaç'a ceza yağdı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın yargılandığı davada mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Devriye gezen polislere silahla saldıran Aytaç'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplamda 28 yıl hapis cezası veren heyet, "sahtecilik" suçundan 3 yıl, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçunu birden fazla işlemesi nedeniyle de 10 yıl 6 ay ve 18 bin lira adli para cezası verdi. Aytaç, İzmir'de 2015 yılında AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bomba koyup hasara neden olmuş, daha sonra Buca'da devriye gezen polis ekibine silahla ateş etmiş ve polisleri yaralanmıştı.