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’ten ailelere eğitim

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Diyanet’ten ailelere eğitim
Dıyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Denizli İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) Kur'an kursu öğreticilerine "Temel Aile Bilinci Eğitimi" seminerleri düzenledi. Seminerinsertifika töreninde konuşan İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat, "Bu tür seminer ve aktiviteler vesilesiyle aile ile ilgili farkındalık oluşturmalıyız. Siz değerli öğreticilerimizin toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme ve verdiğiniz nasihatlerin etkilerini gözlemleyebilme imkanına sahipsiniz. Seminerde edindiğiniz bilgileri yaşayarak, kendi ailenizden başlayıp; rol model olarak toplumumuza katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Cenab-ı Allah, öğrendiğimiz bilgilerle amel etmeyi nasip etsin" dedi.
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Diyanet’ten ailelere eğitim
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