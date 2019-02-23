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’nin önceliği ve eğitim

Giriş Tarihi: 23.2.2019
KOSBİ’nin önceliği istihdam ve eğitim
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), Endüstri 4.0 atılımını yapmada sanayicilerin yanında yer almayı sürdürüyor. Günden güne büyüyen ve yeni yatırımcıların özellikle ulaşım ve lojistik imkanları ile ilgisini çeken bir OSB olduklarını söyleyen KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, uygulama ve eğitim birimlerinde bölgemizdeki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik ara eleman yetiştirilmesini sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Eğitime büyük önem verdiklerini ve uygulama eğitim birimlerinde sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik ara eleman yetiştirilmesini sağlayacak projelere özellikle eğildiklerini belirten Başkan Porsuk, "İstihdama Yönelik Mesleki Eğitimde Yeni Teknolojilerin Etkin Kullanımının Sağlanması" projesi kapsamında MOPAK Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin son teknoloji eğitim materyali ve laboratuvar cihazlarıyla donatıldığını söyledi. Porsuk, "Bölge tamamen dolduğunda bine yakın firma faaliyet gösterecek. Yeni kurulacak fabrikalar ile istihdam 50 bine ulaşacak" dedi.
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KOSBİ’nin önceliği istihdam ve eğitim
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