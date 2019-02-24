Demir’i bükemedi

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Son 5 maçta 4 galibiyet 1 yenilgi alan Ege temsilcisi,ve yenik duruma düştü: 1-0. Skoru eşitlemek için ataklarını sıklaştıran Altınordu,İkinci yarıya hücum hattında değişiklik yaparak başlayan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaptığı ataklarla farkı indirmeye çalışsa daAltınordu bu mağlubiyetle 38 puanda kalarak zirve yarışında yara alırken Adana Demirspor puanını 34'e çıkardı ve Özat ile ilk 3 puanını aldı.