Demir’i bükemedi

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Son 5 maçta 4 galibiyet 1 yenilgi alan Ege temsilcisi, 24'te Berk Yıldız'ı durduramayınca kalesinde golü gördü
ve yenik duruma düştü: 1-0. Skoru eşitlemek için ataklarını sıklaştıran Altınordu, 6 dakika sonra Vedat Bora'nın attığı golle ilk yarıyı 2 farklı geride kapattı.
İkinci yarıya hücum hattında değişiklik yaparak başlayan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaptığı ataklarla farkı indirmeye çalışsa da Ümit Özat'ın talebeleri 84'te Gladky'nin golüyle farkı üçe çıkarıp maçın skorunu tayin etti: 3-0.
Altınordu bu mağlubiyetle 38 puanda kalarak zirve yarışında yara alırken Adana Demirspor puanını 34'e çıkardı ve Özat ile ilk 3 puanını aldı.