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gitti Çalımbay geliyor

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Kemal Özdeş gitti Çalımbay geliyor
Süper Lig'de Kayserispor maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasından da alınan yenilgi Göztepe'yi dibe itti. Karşılaşma sonrası taraftarların istifaya çağırdığı teknik direktör Kemal Özdeş, dün gündüz saatlerinde aldığı kararla görevinden ayrıldı. İzmir ekibinde gündeme gelen ilk ismin Rıza Çalımbay olduğu öğrenildi. Deneyimli hocanın antrenörlüğe başladığı takım Göztepe'ydi. Yönetimin Çalımbay ile yapacağı görüşme sonrası yeni hocanın isminin açıklanması bekleniyor. Trabzonspor maçının ardından, "Taraftarların istifa tepkisi gayet normal" diyen Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe, 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İzmir temsilcisi, ligde geride kalan 23 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 25 puan topladı.
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Kemal Özdeş gitti Çalımbay geliyor
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