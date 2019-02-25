Trabzonspor karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Göztepe'nin teknik direktör adayları arasında Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez, Hamza Hamzaoğlu, Ertuğrul Sağlam ve Tamer Tuna
gibi isimler yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin 2001-2002 sezonunda takımı çalıştıran Rıza Çalımbay'ı listenin başına koyduğu belirtildi.
"Göztepe'ye vefa borcum var" diyen Rıza Çalımbay'ın ise geride kalan 11 maçta ücretsiz çalışmayı, yeni imzayı da sezon sonunda atmayı kabul ettiği öğrenildi.
TARAFTARLAR DA ONU İSTİYOR
GÖZTEPE taraftarlarının da takımın başına geçmesini istediği Çalımbay, en güçlü aday olarak görülüyor. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün başkanvekili Talat Papatya
, "Futbolcular da dahil Göztepe'nin tüm birimleriyle toplantı yaparak kötü gidişatı sorguladık. İstemeden de olsa hoca değişikliğine karar verdik. Kemal hoca, 2.5 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen para konusunu konuşmadı bile. Teknik direktörlük için adı geçen herkes olabilir. Burada Göztepe'nin menfaatleri önemli. Hoca konusunu en kısa sürede çözeceğiz"
dedi.
11 SEZONDA 20 TEKNIK ADAM
Göztepe, amatör kümeden kurtulduğu 2008-2009 sezonundan bu yana geride kalan 11 sezonda tam 20 teknik direktör ile yollarını ayırdı. Süper Lig'de ise 3. teknik direktör ile çalışan Göztepe, 2014-2015 sezonundan sonra en çok teknik direktör değişimi yaşadığı sezonu geçiriyor.