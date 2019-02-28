BASEK’e Beyaz Bayrak

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Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Beyaz Bayrak İş Birliği Protokolü" çerçevesinde iki bakanlık yetkililerince oluşan komisyon tarafından denetlendi ve tam not alarak Beyaz Bayrak almaya hak kazandı. Beyaz Bayrak Projesinin uygulama amacı Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "BASEK'in Beyaz Bayrak'tan sonra sıradaki adımı 'Beslenme Dostu Okul' olma unvanını ve sertifikasını almaktır" diye konuştu.