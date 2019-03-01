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Ouali’yi ısırdı: 2 hafta yok

Giriş Tarihi: 1.3.2019
DENIZLISPOR'UN transferin son gününde renklerine bağladığı Ouali'yi köpek ısırdı. Belçika ekibi Kortrijk takımından alınan sol kanat oyuncusu Idir Ouali tesislerde köpekleri sevmek için yanlarına gitti. Kalçasından ısırılan Belçikalı oyuncusuna dört dikiş atıldı. Ouali en az iki hafta takımından uzak kalacak. Teknik Direktör Yücel İldiz bu hafta Elazığspor'u deplasmanda yenip 2 maçlık galibiyet hasretine son vereceklerini belirtirken, "Rakiplerin mutlaka takılacağını ve liderlik koltuğuna yeniden sahip olacağımıza inanıyorum" dedi. Denizlispor altyapıdan yetişen Alihan Kalkan'ı profesyonel yaptı.
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Ouali’yi köpek ısırdı: 2 hafta yok
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