“4Ç gidiyor, çiçek gibi İzmir geliyor”

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SEÇİM çalışmalarını Narlırede'de sürdüren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in sorunlarını, yaşayanlarla yaptıkları anketlerle belirlediklerini, kentin trafik çilesi, yağmurda su basması, asfaltın kötülüğü, çöp, hava kirliliği, yeşil alan ve spor alanlarının azlığı gibi sorunların başı çektiğini ifade etti. İzmir'in "çamur, çukur, çöp, çarpık yapılaşma" sorunlarından kısa sürede kurtulacağını belirten Zeybekci, "İzmir'in 4Ç sorunundan kurtaracağız. Yerine çiçek gibi İzmir gelecek" dedi. Zeybekci, katı atık, yağmur suyu, asfalt, yeşil alan, spor tesisleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, trafik, otopark, raylı sistemlere yapılacak eklemeler, yeni organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler, Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi, Çiğli Hava Kargo Üssü, her ilçenin öne çıktığı ürününü marka haline getirecek, çiftçiyi destekleyecek belediye bünyesindeki şirket projeleri hakkında bilgi aktardı. "Yapacaklarımızı hayal bile edemezler" diyen Zeybekci, "İzmir şemsiyesi altında toplanalım, 1 Nisan itibariyle muhteşem bir İzmir destanını, hikayesini birlikte yazalım" ifadesini kullandı.Projelerinin başkaları tarafından da kullanılmasının ne derece doğru tespitler yaptıklarını kanıtladığını kaydeden Zeybekci, "İşsizlikle mücadele için iş dünyasıyla konuşarak ihtiyaç duydukları personel eksiğini belirleyeceğiz, Kent Enstitüleri'yle gençlere iş garantili eğitimler vereceğiz. Gençleri çağdaş dünyaya yeni teknolojilerle donatarak iş dünyasına hazırlayacağız. Belediyede istihdamla ilgili ise tek projemiz var; 20 bin kadını yaşadıkları yerlerde istihdam edeceğiz. Türk halıcılığını ve el sanatlarını canlandıracağız. Kadınlarımıza önemli bir gelir sağlayacağız" bilgisini aktardı. İzmir'in bir partinin kalesi olduğu söylemini siyasi acizlik olarak tanımlayan Zeybekci, "İzmir demokrasinin, barışın, hoşgörünün, milletin kalesidir. Bir partinin bu söylemi kullanması başka bir konuda, yerde iddiasının olmadığını, başka yerde temsil edilemediğini söylemek demek. Biz Atatürkçüyüz diyorlar. Atatürk, yüzde 25 oy oranına sahip bir parti içine sığdırılamayacak bir insandır. Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, cumhuriyetimizin kurucusu, kültür coğrafyamızın, mazlum milletlerin lideridir. İzmir Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu, Demokrat Parti'nin doğduğu, hükmeden parti yerine hizmetkar partinin kurulduğu kenttir" görüşünü aktardı. Cumhur İttifakı'nın MHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık ve partililerle bir araya gelen Nihat Zeybekci, cem evi ve esnafı ziyaret etti, vatandaşın derdini dinledi.