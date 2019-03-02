Ayşen Zeybekci mutfağa girdi

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nde pasta yapımı kursiyerleriyle bir araya geldi, mutfağa girip pasta yaptı. Kadının olmadığı bir toplumun yarım kalacağına değinen Zeybekci, "Bu siyasette de ekonomide de iş hayatında da böyledir. Zaten, kadınların var olmadığı bir demokrasi mücadelesi başarıya ulaşamaz, mümkün değildir" dedi. Kadının istihdamının önemine değinen Ayşen Zeybekci, "Bugün bu kursta hem anne olan hem de meslek edinmek için alın teri döken kadınlarımızla bir araya geldik. Burada büyük bir emek var. Nihat beyin projeleri arasında kadınlara yönelik meslek edindirme kursları bulunuyor. Binlerce kadınımıza yönelik olarak hazırlanan projelerle birlikte mesleği olmayan ve bunu gelire dönüştürmeyen kadınımız kalmasın istiyoruz. Ben de her anne gibi mutfağa girmeyi çok seviyorum. Özellikle çocuklarımız pasta ve tatlı çok sevdiği için sık sık onlara pasta yaparım. Tabi kursiyerlerimiz artık bu işin ustası olma yolunda ilerliyorlar" dedi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren kursiyer kadınlar, günün sonunda Zeybekci'ye el yapımı takı hediye ettiler.