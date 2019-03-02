Jahovic’ten mesaj var

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'a elenen Göztepe'de gözlera çevrildi. Attığı gollerle Göztepe'de tarihi başarılara imza atan Konyasporlu Adis Jahovic eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Konyaspor formasıyla sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılılara karşı cezası nedeniyle görev yapamayansevinç çığlıkları attığı belirtildi. Cezasının düştüğü haberini televizyondan öğrenen Jahovic, 'Bravo' diye haykırdı. Eski takımına karşı forma giyecek olmanın sevinci ilediyerek söz verdi.Göz-Göz'e 2016-17 sezonunda Rusya'nın Samara takımından gelen Jahovic, 1. Lig'de çıktığı 33 maçta 21 kez fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcu, 2017- 18'in ilk yarısında İzmir ekibinde yine başarılı bir performans ortaya koydu. 18 maçta terletirken 14 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonun devre arasında Konyaspor'a transfer olan Jahovic, Göztepe Teknik Direktör Tamer Tuna ile ilginç bir diyaloğa girmişti. Tuna, "Jahovic'i arıyor musunuz?" sorusunaBEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takım ile anlaşması ve sezon sonunda siyahbeyazlı takımdan ayrılacak olması sonrası gözler Tamer Tuna'ya çevrildi. 285 gün aradan sonra tekrar Göztepe'ye dönen Tuna, Beşiktaş'a gideceği iddialarını yalanladı. Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcılığını da yapan genç çalıştırıcı, "Artık tamamıyla Göztepe'ye yoğunlaştım. Bu sezon tehlikeli bölgeden uzaklaşıp hayırlısıyla sezonu bitirsek hedefimiz çok büyük olacak. Yeni stadımızda Göztepe bayrağını Avrupa'da dalgalandıracağız. Ama öncelikle lige tutup işimizi garanti altına almalıyız" ifadelerini kullandı.ÖZTEPE'NİN Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını verdiği yeni stadının inşaatına önemli ziyaretçiler geldi. TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ve TOKİ teknik personel ekibi; Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili son durumu bilgisi aldı. Gerçekleşen ziyarette imalatlar kontrol edilirken, iş programı ile ilgili detaylı raporlar TOKİ yetkilileri ile paylaşıldı. Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Aydın