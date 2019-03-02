Taksilerde en çok cep telefonu unuttuk

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İZMIR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca taksilere binen yolcuların, hangi eşyaları unuttuğu kayda alındı. Kent merkezinde hizmet veren taksicilerin araçlarında, 2018 yılında, bin 387 eşya unutuldu. Bunlar arasında şemsiyeden kıyafete, kitaptan cüzdana birçok eşya yer aldı. Unutulan eşyalar listesinde, 885 cep telefonu başı çekti. Bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak amacıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kurulan özel ekip, günün 24 saati aralıksız görev yapıyor. Kent sakinlerinden gelen başvurular ve şoförlerin bildirimleri değerlendirilirken, hangi eşyanın kime ait olduğu belirlenip, hemen teslim ediliyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, "Hangi aracın ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde biliyoruz. Böylelikle düşürülen ve unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu tespit ediyoruz. Zaten çoğu zaman şoför arkadaşlarımız daha vatandaşlardan bildirim gelmeden bunları bulup bize iletiyor. Kısa süre içerisinde sahibine ulaşıyoruz" dedi.