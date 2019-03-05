Başarısıyla tüm kadınlara örnek

BUGÜN NELER OLDU

liseyi bitirdikten sonra 19 yaşındayken evlenen Betül Sezgin, 2 çocuk sahibi oldu ancak meslek sahibi olma hayalinden vazgeçmedi. 31 yaşında üniversite sıralarına oturmaya başlayan Sezgin, kızlarından biri anaokuluna diğeri ilkokula giderken onlarla birlikte öğrenci oldu. İç mimar olarak hayalini gerçeğe dönüştüren Sezgin, "1 yıl hazırlıkla birlikte 5 yıl üniversiteye gittim. Ev işi, çocuklar ve öğrencilik bir arada çok yoğun bir dönem geçirdim. Okul bitince hemen iş hayatına başladım" diye konuştu.Mezun olduktan sonra İZİKAD'a üye olduğunu söyleyen Sezgin, "İZİKAD'daki kadınların hepsi farklı ve hepsinin bir hikayesi var. Dernek olarak Vazgeçmeyen Kadınlar Projesi'ni uyguluyoruz. Meslek liselerine giderek genç öğrencilerle bir araya geliyoruz. Gençlere rol model olmaya çalıyoruz" dedi.