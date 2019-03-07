Bağımlılıkla mücadele sempozyumu yapıldı

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, rehber öğretmenlere yönelik "Bağımlılıkla Mücadelede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyum İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin( EGEBAM) işbirliğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Burada toplanma amacımız, öğrencilerimizde madde ve teknoloji bağımlılığı ile alakalı farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza sahip çıkmak ve onların sıkıntılarını paylaşmak. Hiçbir öğrencimizin israf edilmemesi adına, çocuklarımızın zihin dünyalarını, hayal dünyalarını ve geleceğe dair umutlarını diri tutabilmek adına çalışıyoruz. Bunu başarabilmek için öğrencilerimizin ailelerine ulaşıyor, velileri, öğrenci ve öğretmenlerimizi bilinçlendiriyoruz" dedi. Ardından sunumunu gerçekleştiren EGEBAM Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, ergenlerde madde bağımlılığının yetersiz ebeveynlik, akran reddi ve duygusal yoksunluk gibi etkenlere bağlı olduğunu belirtti.