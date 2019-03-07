Futbol takımına kadın antrenör

BUGÜN NELER OLDU

2. Amatör Lig'de bu sezon yarısmaya baslayan Izmir Ekonomi Üniversitesi Gençlik'in erkek futbol takımını kadın teknik direktör Hilal Baskol çalıstırıyor. Eski milli futbolcu olan ve 2 yıl önce dizinden yasadıgı sakatlık nedeniyle genç yasta futbol kariyerine son vermek zorunda kalan Baskol, Türkiye'de bir ilki gerçeklestirmenin haklı gururunu yasıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Türkiye'deki kadınlara mesaj gönderen Hilal Baskol, "Kadınlar olarak bizim ülkece en büyük problemlerimizden biri kendimize inanmamamız ve güvenimizin olmaması. Benim isim gerçekten çok zor, erkeklerin egemen oldugu bir meslekte var olabilmek kolay degil. Kadınlarımız kendilerine inanıp güvensinler. Bizim yapamayacagımız hiçbir sey yok" dedi.UEFA B Lisans Kursu'nu tamamlayıp antrenörlük belgesi aldıgını anlatan teknik direktör Hilal Baskol, "Oyuncularım beni ilk gördüklerinde bu duruma herkes gibi çok sasırdılar. Ilk etapta inanma ve güvenme konusunda problem yasadım ama zaman geçtikçe bana olan güvenleri arttı. Simdi saygı duyuyorlar" dedi.