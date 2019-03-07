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Hüseyin’in ismini kardeşi yaşatıyor

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Hüseyin’in ismini kardeşi yaşatıyor
İzmir'deki özel bir sağlık meslek lisesinde okuyan Hüseyin Coşgun (16), eğitim masraflarını karşılamak için Çeşme'de bir otelde komi olarak çalışmaya başladı. Ancak 15 Temmuz 2016 günü elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti. Olayın ardından otelin idari işler sorumlusu K.A. ve elektrik teknisyeni İ.B. hakkında Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, yargılama sonunda 2 sanığa 4'er yıl 5'er ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı. Oğullarının ölümüyle yıkılan baba Halil ve anne Şafer Coşgun, 10 ay önce dünyaya gelen oğullarına, hiç tanıyamayacağı ağabeyinin adını verdi. 11 Mayıs 2018 tarihinde doğan Hüseyin Ramazan ile teselli bulmaya çalışan çift, oğullarının ölümünün gerçek sorumlularının yargılanmadığını öne sürdü.
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Hüseyin’in ismini kardeşi yaşatıyor
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