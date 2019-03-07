İzmir Tiyatro Günleri başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Izmir Tiyatro Günleri, 8-28 Mart tarihleri arasında "SahneIzmir" sloganıyla tiyatroseverlerle bulusacak. 21 gün boyunca sürecek ve 30 oyunun sahnelenecegi Tiyatro Günleri kapsamında ayrıca sergi, söylesi ve atölye çalısmaları da yer alacak. Ulusal ve uluslararası oyunların bilet fiyatları 10 lira, Izmirli tiyatro gruplarının ve sokak tiyatrolarının gösterileri ise ücretsiz olacak. Biletler Izmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve www.izmir.bel.tr/kultursanat adresinden temin edilebilecek.