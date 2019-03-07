Üreticilerimizi kalkındıracağız

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Baskanı, Cumhur Ittifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdagı mahallelerinden Kocakoru, Mollasüleymanlı, Karayagcıhacılar, Sümbültepe ve Karakılınçlı'da vatandaslarla bulustu, 4 mahallede yaptıklarını anlattı. Yeni döneme çok daha güzel projeler hazırladıklarını anlatan Baskan Çerçi, "Mahallemize geçtigimiz dönem önemli hizmetler sunduk. Muhtarlık binası ile sosyal tesis ve dügün salonu yaptık. Arazi yolları açtık. Yaklasık 10 bin metrekare parke tası dösemesi yaptık. Camilerimizin eksiklerini giderdik. Üreticimize zeytin fidanı dagıttık. Fidan destegini önemsiyoruz. Insallah yeni dönemde de pek çok hizmeti mahallemize kazandıracagız. Yuntdagı'nda üreticimizi kalkındıracagız" dedi.