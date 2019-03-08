15 yıldır ıssız adada yaşam sürüyorlar

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BALIKESİR Ayvalık'ta zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı, nergis çiçekleriyle ünlü Çiçek Adası'na 15 yıl önce yerleşen Hüseyin (78) ve Ayşe Afacan (75) çifti, yalnız başlarına mütevazı ve mutlu bir yaşam sürüyor. Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, ana karaya 600 metre uzaklıkta modern yaşamdan uzak Çiçek Adası'nda, Rumlar zamanından kalan taş yapılardan birinde kalıyor ve hayvan yetiştiriyorlar. Elektriklerini kendi kurdukları rüzgar türbiniyle karşılayan çift, kullanma suyunu adadaki kuyudan, içme suyunu ise Ayvalık'tan taşıyor. Afacan çifti, ada yaşamında tüm zorluklarına rağmen mutlu olduklarını söylüyor. Hüseyin Afacan, "Ada yaşamını çok seviyorum ve yalnız yaşamdan sıkılmıyorum. Burada hiçbir problem yaşamıyorum. Yiyeceğimiz sebzeyi yetiştiriyoruz" dedi. Eşi Ayşe Afacan ise, "Adada yaşam iyi, güzel yanları da var, kötü yanları da var. Hava şartları kötüleştiğinde, soğuk havalarda, fırtına olduğunda karşıya geçmekte zorlanıyoruz. Haftada bir Ayvalık'a gidiyorum. Bir gece kalıyorum. İhtiyaçlarımı getiriyorum" dedi.