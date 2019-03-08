Altınordu’ya Premier ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

İngıltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın Akademi U19- U12 Takımları Sorumlusu ve Antrenörü Jonathan Hunter ile Akademi İlk Dönem Sorumlusu Ryan Howard, 6. Uluslararası U12İkiliye Altınordu Dış İlişkeler Yönetmeni Aydın Güvenir ve Futbol Akademisi (ALFA) İdari İşler Şefi Alkım Karatay eşlik etti. Yetkililer önce turnuvaya katılan ekiplerin kalacağı otelleri gezdi, hemen ardından ise Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni detaylı olarak inceledi. 6. Uluslararasıdaha sonra Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne geçti. Altınordu organizasyonu hakkında kendilerine sunum yapılan ve ALFA'yı detaylı bir şekilde inceleyen yetkililer, Altınordu'yu net değerleri, davranışları ve aksiyonları olan harika bir kulüp olarak değerlendirirken,Turnuvaya katılacak 72 takım arasında Premier Lig'den Wolverhampton Wanderers'ın yanı sıra, Chelsea, Manchester City, Leicester City, Southampton ve Cardiff City ekipleri de bulunuyor.