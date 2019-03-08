Göztepe her maçı kazanacak güçte

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, önlerindeki kritik 10 haftalık süreçte her maçın ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Genç çalıştırıcı, "Hem destek görüp hem iyi oynadığınızda bu ligde kalıcı bir Göztepe olacak. Kasımpaşa karşılaşmasını kazanırsak kalan 9 maçta alacağımız sonuçlarla ligi düşündüğümüzün üzerinde bitirebileceğiz. Bunun için hedef göstermek istemiyorum amaBu takımı destekleyen, yanında olan muhteşem Göztepeliler var. Umarım onlarla birlikte bulunduğumuz yerin çok üzerinde bu ligi bitireceğiz" dedi. Takımların puan sıralamasında birbirine çok yakın olduğunu hatırlatan Tuna, şöyle konuştu: ", şu anda da böyle bir fark var. Benim adıma, önümüzde 10 haftalık hem kısa hem uzun haftalar var diyebilirim. Her sıralamanın değişebileceği, ü, bunu göreceğiz. Birbirlerine rakip olan takımların kendi aralarında yapacağı maçlarda kaybedeceği puanlarla üstteki sıralamaların çok değişeceğini biliyorum. Biz o sıraları değiştirecek bir takımız. 10 maçlık performansı iyi sağlayıp, takımı yukarı çıkarırsak iyi olacak. İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz."Toto 1. Lig'de play-off hedefleyen Altay'ın son olarak evinde 1-0 kazandığı Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, sezonun ikinci yarısında ilk kez forma şansı bulan sağ bek Mustafa Murat Uslu, sergilediği performansla taraftarlardan alkış topladı. İzmir ekibine 2016-17 sezonunun ikinci devresinde o zamanki adıyla Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı formayla üst üste iki kez kupa sevinci yaşadı.ilk yılında 3. Lig'de yarım sezonda 5 karşılaşmada oynayan, geçen sezon 2. Lig'de 21 maçta görev alan Murat, bu sezon ise 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve U21 Ligi'nde 3'er kez olmak üzere toplam 9 defa forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcunun ne zaman görev verilse iyi bir performans sergilediğini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Murat tam bir görev adamı. 3. Lig'den bu yana kendisinden çok memnunuz" diye konuştu.