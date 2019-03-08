Göztepeliler kadın polislere emanet

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İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda kadın polis görev alıyor. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın 2.5 sene önce kente atanmasının ardından kadın polis şefleri de ön plana çıktı. Aşkın döneminde kentte görev yapan 20 kadın polis şefi huzur ve sükunu sağlıyor. Başarıları ile tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaran 20 kadın polis şefinden Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, Bornova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Aysel Uyar ve Eğitim Şube Müdürü Sevgül Hayal, İzmir'in Spor Toto Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Göztepe Spor Kulübü Futbol Takımı'nın güvenliğini sağlıyor.İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan'ın başında olduğu kadın polis şeflerinden oluşan ekipte yer alan Türkiye'nin tek kadın Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Göztepe'nin Asayiş Tedbirlerinden Sorumlu Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor. Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal ve yardımcısı Aysel Uyar, stat çevresinin güvenliğini sağlıyor. Eğitim Şube Müdürü Sevgül Hayal ise Göztepe Spor Kulübü futbol takımının Bornova Doğanlar Stadı'na geliş ve gidişindeki güvenlik tedbirlerini sağlamak için görev yapıyor. Trafik Tescil Şube Müdürü Serap Aslan da Tribünden Sorumlu Emniyet Müdürü olarak yer alıyor. Göztepe A Takımı'nı korumak için hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, "Görev başındayken huzuru sağlamak adına tüm tedbirleri alıyoruz. Göztepeli futbolcuları taşıyan takım otobüsü, İzmir'deki maçlarına gitmek üzere yola çıktığı andan itibaren bize emanet. En ince ayrıntısına kadar tüm olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Futbola katkı sunmak bize de ayrı bir özgüven ve gurur veriyor" dedi.