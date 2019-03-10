6.5 milyar lira yatırım 108 bin istihdam sözü

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir'e yeni bir vizyon ve çehre kazandıracak olan projelerini açıkladı. Balıkesir'i 3 farklı ekonomik bölgede geliştireceklerini söyleyen Yücel Yılmaz, "Kuzeyin yıldızları Bandırma, Manyas, Susurluk, Gönen, Erdek, Balya sanayi ve teknoloji kimliğini üstlenecek. Körfez'in yıldızları Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç turizm kimliğini üstlenecek. Güney'in yıldızları İvrindi, Savaştepe, Altıeylül, Karesi, Kepsut, Bigadiç, Sındırgı, Dursunbey lojistik, tarım ve termal turizm kimliklerini üstlenecek" diye konuştu. Balıkesir'e doğrudan 6.5 milyar lira yatırım geleceğini ifade eden Yılmaz'ın, öne çıkan projelerinden bazıları şöyle;

OSB'LER KENTİ

Balıkesir'e ülke ölçeğindeki sanayiler kuruluyor. Bandırma Kale Özel Endüstri Bölgesi kuruluyor. Susurluk'ta gıda, tarım ve tarıma dayalı ihtisas OSB ile serbest bölge başvurusu yapıldı. Balya; makine ve mobilya sanayicilerinin üretim üssü olacak. Savaştepe'ye lojistik bir üs kuracağız. Balıkesir'imizde tüm bu yatırımlarla doğrudan ve dolaylı toplam 108 bin kişilik istihdam planlıyoruz.

365 GÜN TURİZM

365 gün turizmle iç içe Balıkesir hedefim var. Termal turizmde Gönen termallerini geliştireceğiz. Susurluk'u termal ve tarım ile kalkındıracağız. Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Havran kıyı turizminin parlayan yıldızları olacak. Körfez'de deniz yolu ulaşımını geliştireceğiz. Ayvalık'ta kesintisiz bir kıyı hayalim var. Ayvalık'tan Şeytan Sofrası'na, Şeytan Sofrası'ndan da Sarımsaklı'ya bir teleferik hattı planlayacağız. Gömeç su sporlarının, Kaz Dağları sağlık turizminin merkezi olacak. Bir diğer projemiz ise büyük kentsel açık alanlarımızı birbirine bağlayacak Avlu ile Çamlık Tepesi teleferik projesidir. Her yıl Körfeze 3 milyona yakın turist gidiyor. Onları sabahtan akşama bu kentte tutabilirsek esnaf bayram eder. İşte biz bu akılla bu kenti yöneteceğiz.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Balıkesir'in köylülerini tarım destek kooperatifiyle beraber, tıbbi ve aromatik bitkiler dikimini destekleyerek, bu ekimi yapan çiftçilerimize alım garantisi vereceğiz. Çiftçimize katma değerli üretim yaptıracağız ve çiftçilerimize ücretsiz desteklerimiz devam edecek. Sındırgı, Altıeylül, Gönen, Susurluk jeotermal seralar ile çiftçimiz bölgede katma değer üretecek. Körfez ve Kuzey Marmara'da Sebze ve meyve hallerini kuracağız. Üretici bu hallerde olacak, sebze ve meyve fiyatları istikrara kavuşacak. Balıkesir'e gıda üssü kurulacak.

YEMYEŞİL BALIKESİR

Sıra geldi diğer yıldızımıza. Şehrimizde doğal alanlar, parklar, bahçeler önemli bir paya sahip olacaktır. Bandırma bor madeni tozundan ve çevresel kirliliğinden de kurtulacak. Buradaki bor döküm sahası ıslah edilerek bölge parkına dönüştürülecek. Bandırma'da TOKİ'den aldığımız arazide ilçenin rekreasyon alanı ihtiyacını giderecek çok güzel bir projeyi de hayata geçireceğiz.

"Balıkesir'i daha iyi yerlere getirmek, tek arzumuz"

Bandırma ve Edremit'i donanımı yüksek kültür merkezlerine kavuşturacağız. Balıkesir Gençlik Merkezi yenileyeceğimiz yüzü ve çok fonksiyonlu yapısıyla genç ve çocuklarımızın eğitim, kültür, konaklama ihtiyaçlarına yeterli imkanı sunacaktır. Kadınlarımız için sosyal etkileşim ve el sanatları atölyeleri kurarak gelir desteği sağlayacak. Balıkesir mahalle ligini kuracak, halkımızı 7'den 70'e spor alanlarımızda buluşturacağız. Balıkesir'imiz Türkiye'nin giderek daha ışıltılı bir şekilde parlayacak yıldızıdır. 10 yıldızlı Balıkesir projemiz ile yaktığımız kıvılcımı parlayan bir ateşe çevireceğiz. Ekonomisi yükselen kentleri gelişen yaşam kalitesi artan bir Balıkesir için yeniden göreve talibiz. Çünkü Balıkesir, Türkiye'ye lazım.