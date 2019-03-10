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Denızlı ıçın duygusal maç

Giriş Tarihi: 10.3.2019
Denızlı ıçın duygusal maç
Kasımpaşa'yı çalıştıran Türk futbolunun yaşayan Efsanesi Mustafa Denizli, Göztepe'nin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılıların Avrupa Kupaları'nda mücadele ettiği maçları tribünden izlediğini söyleyen ve o zamanki kadroyu ezbere sayabilen Denizli, "Gençliğimde Göztepe'nin idmanlarını takip eder, oyuncularını taklit ederdim. Sahaya inerdim ve özellikle Nevzat Ağabey ayak dışıyla nasıl pas atıyor, onları denerdim. O zamanlarda Göztepe, Türkiye'yi Avrupa'da önemli maçlarda temsil ediyordu. Fuar şehirleri Kupası vardı o zamanlar çoğunlukla Göztepe katılırdı, ben de her İzmirli ve Türk vatandaşı gibi Göztepe için tezahüratlar yapıyordum" dedi.
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Denızlı ıçın duygusal maç
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