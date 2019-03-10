Horoz’da sıkıntı büyük!

SPOR Toto 1. Lig'de 25. haftada Denizlispor, yarın evinde Ümraniye ile oynayacağı maç öncesi sıkıntı yaşıyor. Yeşil-siyahlı ekipte, idmanda sakatlanan Mehmet Akyüz'ün durumu ciddi. Ziya Alkurt, 40 derece ateş ile yatarken, Kehinde'nin de rahatsızlanması teknik heyetin tüm hesaplarını alt-üst etti. Sağlık ekibi Mehmet Ayküz ve Ziya Alkurt'u maça yetiştirmek için seferber oldu. Kehinde'nin oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Kehinde geçtiğimiz hafta Elazığspor'a attığı gollerin ardından formasının altına giydiği, üzerinde geçen ay vefat eden babasının fotoğrafının yer aldığı tişörtü gösterdiği için tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.