Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Horoz’da sıkıntı büyük!

Horoz’da sıkıntı büyük!

Ümraniye karşılaşması öncesi , ve ’nin durumları belirsiz

Giriş Tarihi: 10.3.2019
Horoz’da sıkıntı büyük!
SPOR Toto 1. Lig'de 25. haftada Denizlispor, yarın evinde Ümraniye ile oynayacağı maç öncesi sıkıntı yaşıyor. Yeşil-siyahlı ekipte, idmanda sakatlanan Mehmet Akyüz'ün durumu ciddi. Ziya Alkurt, 40 derece ateş ile yatarken, Kehinde'nin de rahatsızlanması teknik heyetin tüm hesaplarını alt-üst etti. Sağlık ekibi Mehmet Ayküz ve Ziya Alkurt'u maça yetiştirmek için seferber oldu. Kehinde'nin oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kehinde geçtiğimiz hafta Elazığspor'a attığı gollerin ardından formasının altına giydiği, üzerinde geçen ay vefat eden babasının fotoğrafının yer aldığı tişörtü gösterdiği için tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Horoz’da sıkıntı büyük!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN