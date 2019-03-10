Horoz’da sıkıntı büyük!

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de 25. haftada Denizlispor, yarın evinde Ümraniye ile oynayacağı maç öncesi sıkıntı yaşıyor. Yeşil-siyahlı ekipte, idmanda sakatlanan Mehmet Akyüz'ün durumu ciddi. Ziya Alkurt, 40 derece ateş ile yatarken, Kehinde'nin de rahatsızlanması teknik heyetin tüm hesaplarını alt-üst etti.Kehinde geçtiğimiz hafta Elazığspor'a attığı gollerin ardından formasının altına giydiği, üzerinde geçen ay vefat eden babasının fotoğrafının yer aldığı tişörtü gösterdiği için tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.