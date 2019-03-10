İzmır trafığıne ‘havalı’ denetım

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İzmırtrafiği, Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırladığı eylem planı kapsamında helikopterle denetlendi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ercan Kaçanoğlu, trafiğin yoğun olduğu noktalarda, kazaların önlenmesi amacıyla yapılan uygulamayı, 2 saat süreyle havadan yönetti. Buca ve Bornova ilçelerindeki otoyol ile bölge trafiğin sorumluluğundaki kara yolları ve Işıkkent gişeleri mevkisindeki kontrolde, emniyet şeridi ve şerit ihlali, hatalı sollama, yakın takip ve işaretleme yapmaksızın duraklama yapan araçlar ile emniyet kemeri takmayanlar ve kasksız motosiklet sürücüleri ekiplere bildirildi. Ercan Kaçanoğlu, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün sürücülerde 'algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli üst düzeyde tutularak kural ihlallerinin önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla otoyol ve şehirler arası kara yollarındaki ihlallerin önlenmesi için havadan trafik denetimi yaptık" dedi.