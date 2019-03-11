Akigo isyanda

BUGÜN NELER OLDU

rabzon deplasmanında 2-1 mağlup olan Akhisarspor'da isyan var. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarının maçın önüne geçtiğini söyleyen Ege ekibi, 6 dakika içinde yediği iki golle sahadan eli boş ayrılırken, oyunculardan Caner Osmanpaşa, galibiyetlerinin çalındığını iddia etti. 31 yaşındaki futbolcu, "Hakemler bizi küme düşürmek istiyor. Hakem hatalarıyla en az 10 puanımız gasp edildi. Uğurlu'nun verdiği penaltıya neden olan Trabzonlu Abdulkadir Parmak bile güldü" diyerek tepki gösterdi. KAVÇAK'A ELEŞTİRİAKHISAR'DA Cihat Arslan sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Cem Kavçak, Trabzonzonspor karşısında yaptığı değişikliklerle eleştiri aldı. Genç antrenör, mücadele 1-1 devam ederken skoru korumak adına forvet Bokila'yı oyundan aldı ve sağ bek Lopes'i sahaya sürdü. Lopes oyuna girdikten 1 dakika sonra penaltı yaptırırken, forvetsiz Ege ekibi de hücumda varlık gösteremedi. ZORLU MARATON BAŞLIYORLIGDE zor günler yaşayan Akhisar, zorlu bir maratona girdi. Haftaya Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Akigo, daha sonra Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniye'ye konuk olacak. Yeşil-siyahlılar bu maçların ardından Göztepe ve Erzurum ile deplasmanda Antalyaspor ile de evinde oynayacak.