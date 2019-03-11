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Akigo isyanda

’a 2-1 mağlup olan Akhisarspor’da başarılı oyuncu , “Hakemler bizi küme düşürmek istiyor. Yapılan hatalarla en az 10 puanımız gasp edildi. Trabzonlu oyuncu bile karara güldü” dedi

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Akigo isyanda
Trabzon deplasmanında 2-1 mağlup olan Akhisarspor'da isyan var. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarının maçın önüne geçtiğini söyleyen Ege ekibi, 6 dakika içinde yediği iki golle sahadan eli boş ayrılırken, oyunculardan Caner Osmanpaşa, galibiyetlerinin çalındığını iddia etti. 31 yaşındaki futbolcu, "Hakemler bizi küme düşürmek istiyor. Hakem hatalarıyla en az 10 puanımız gasp edildi. Uğurlu'nun verdiği penaltıya neden olan Trabzonlu Abdulkadir Parmak bile güldü" diyerek tepki gösterdi. KAVÇAK'A ELEŞTİRİ
AKHISAR'DA Cihat Arslan sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Cem Kavçak, Trabzonzonspor karşısında yaptığı değişikliklerle eleştiri aldı. Genç antrenör, mücadele 1-1 devam ederken skoru korumak adına forvet Bokila'yı oyundan aldı ve sağ bek Lopes'i sahaya sürdü. Lopes oyuna girdikten 1 dakika sonra penaltı yaptırırken, forvetsiz Ege ekibi de hücumda varlık gösteremedi. ZORLU MARATON BAŞLIYOR
LIGDE zor günler yaşayan Akhisar, zorlu bir maratona girdi. Haftaya Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Akigo, daha sonra Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniye'ye konuk olacak. Yeşil-siyahlılar bu maçların ardından Göztepe ve Erzurum ile deplasmanda Antalyaspor ile de evinde oynayacak.

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Akigo isyanda
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