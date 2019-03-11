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Ege’ye 21 dakıka azot gazı verılmış

’de ’ya (5) göz ameliyatında anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu. Uzman raporunda Ege’ye 21 dakika boyunca azot verildiği çıktı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Ege’ye 21 dakıka azot gazı verılmış
İzmır Torbalı'da ailesi tarafından hastaneye götürülen 5 yaşındaki Ege Avcı'nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu, beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Ege'ye anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi teşhisi konuldu. Yaklaşık 20 gün önce taburcu edilip, Torbalı'daki evine getirilen Ege için ailesi, çocuklarının odasını mini bir sağlık ünitesine dönüştürdü. Olayın hemen ardından İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı'nın, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasından sonra, bilirkişiden rapor istendi. Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, sağlık çalışanlarını kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirildi. Ailenin itirazı üzerine uzman kişilerin yaptığı teknik incelemede, Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen bunun görevlilerce fark edilmediği, hastane yönetiminin de olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği ileri sürüldü.

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Ege’ye 21 dakıka azot gazı verılmış
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