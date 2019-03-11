Horozlar üç puan peşınde

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa koşan Denizlispor, bugün evinde iddialı ekiplerden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Horozlar'da oynanacak kritik Ümraniye maçı öncesi idmanda sakatlanan Mehmet Akyüz'ün durumu ciddi. Ziya Alkurt, 40 derece ateş ile yatarken, Kehinde de rahatsızlandı. İki oyuncunun maçta görev almasının çok zor olduğu öğrenildiBandırmaspor hentbol faaliyetlerini durdurduTFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor, hentbol şubesinin kulübe maliyetlerinin ağır olduğu gerekçesiyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Konu hakkında basın toplantısı düzenleyen Bandırmaspor Genel Kaptanı Mülkü İnci ve Asbaşkan Bayram Özdemir, hentbol şubesinin kulübe maliyetinin yıllık 350 bin lira olduğunu belirterek "Bu aşamada hentbol şubesinin faaliyetlerini donduruyoruz" dediler.