Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Minik Ege’ye yüzde 100 engelli raporu verildi

Minik Ege’ye yüzde 100 raporu verildi

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Minik Ege’ye yüzde 100 engelli raporu verildi
İZMIR Torbalı'da geçirdiği göz ameliyatında anestezi sırasında oksijen gazı yerine azot gazı verilen 5 buçuk yaşındaki Ege Avcı'nın duran kalbi çalıştırılsa da beyin felci geçirdi. Olayın hemen ardından anne İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı'nın Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasından sonra uzman kişilerin hazırladığı teknik incelemede Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği ve görevlilerce fark edilmediği ileri sürüldü. Ege'yi bir dizi kontrolden geçiren Torbalı Devlet Hastanesi uzman heyetince Ege'ye yüzde 100 engelli raporu verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Ege’ye yüzde 100 engelli raporu verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN