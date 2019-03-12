Minik Ege’ye yüzde 100 engelli raporu verildi

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Torbalı'da geçirdiği göz ameliyatında anestezi sırasında oksijen gazı yerine azot gazı verilen 5 buçuk yaşındaki Ege Avcı'nın duran kalbi çalıştırılsa da beyin felci geçirdi. Olayın hemen ardından anne İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı'nın Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasından sonra uzman kişilerin hazırladığı teknik incelemede Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği ve görevlilerce fark edilmediği ileri sürüldü. Ege'yi bir dizi kontrolden geçiren Torbalı Devlet Hastanesi uzman heyetince Ege'ye yüzde 100 engelli raporu verildi.