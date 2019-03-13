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Buca’nın parlayan yıldızı İsa Güler

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Buca’nın parlayan yıldızı İsa Güler
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 9 günde oynadığı Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor maçlarını kazanarak kümede kalma yolunda dev bir adım atan Bucaspor'da genç orta saha oyuncusu İsa Güler takımın yıldızı oldu. Levent Eriş'in göreve gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen 20 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ardından lider Bayburt İl Özel İdare deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen sarılacivertlilerde İsa, takımını öne geçiren golü attı. Yeni Çorumspor karşılaşmasının 70'de penaltıdan fileleri sarsan İsa, galibiyeti getiren isim oldu. Buca altyapısından yetişip 2017'de profesyonel olan İsa, bu sezon attığı 6 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.
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Buca’nın parlayan yıldızı İsa Güler
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