Buca’nın parlayan yıldızı İsa Güler

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 9 günde oynadığı Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor maçlarını kazanarak kümede kalma yolunda dev bir adım atan Bucaspor'da genç orta saha oyuncusu İsa Güler takımın yıldızı oldu.Ardından lider Bayburt İl Özel İdare deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen sarılacivertlilerde İsa, takımını öne geçiren golü attı. Yeni Çorumspor karşılaşmasının 70'de penaltıdan fileleri sarsan İsa, galibiyeti getiren isim oldu. Buca altyapısından yetişip 2017'de profesyonel olan