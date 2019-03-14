Heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

BUGÜN NELER OLDU

Burhaniye ilçesinin kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sebebiyle bazı evlerin duvarlarında çatlak oluştu. 6 ev vatandaşların can güvenliği için boşaltıldı. 287 nüfuslu mahallede, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bayram Şahin'in başkanlığındaki teknik ekip tarafından inceleme yapıldı. Boşaltılan evlerde oturanlar yakınlarının yanına yerleştirildi. Müdür Şahin, ve Kaymamam Hüseyin Öner, vatandaşların mağdur olmaması için gerekenin yapılacağını söyledi.AFAD ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydeden Kaymakam Öner, "Konu ile ilgile AFAD İl Müdürlüğü'nden teknik ekip, kırsal mahallemizde bugün çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda bu konutlarda yaşanmasının tehlikeli olduğu yönünde rapor tutulmasının ardından biz tedbir aldık. Bu 6 haneyi, vatandaşların can güvenliği açısından tahliye ettik. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimizin etüt çalışmalarının sonunda biz de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde olacağız. Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi. Heyelandan etkilenen ve evleri boşaltılan vatandaşlar ise devletin kendilere destek olmalarını istedi.