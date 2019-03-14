Özgür KAYNAR: Devlet kim?

BUGÜN NELER OLDU

Maliye uzmanlarımız İskandinav ülkelerini mercek altına almış.Kuzey Avrupa'nın seçilmesi tesadüf değil!Vergi bilinci ve ahlakı en yüksek düzeyde, kaçak ise neredeyse sıfır.İskandinav maliyecilerle görüşülmüş, işin sırrını öğrenmek için eğitim sistemi de incelenmiş, üniversitelere gidilmiş.Öğrencilere,diye sorulmuş.İstisnasız tamamıyanıtı vermiş.Bizimkilerdiye sorunca gençler şaşırmış,demiş.Aynı soruyu çok sevdiğim bir hocam da bizim öğrencilere yöneltmiş.Üstelik de hukuk eğitimi görenlere...Cevap tahmin ettiğiniz gibi!Evet, evet, evet!Bize ayna tutan bu anekdotu anımsamamı, akaryakıt istasyonlarının pompacılarına borçluyum!Aracıma yakıt almak istediğimde,sorusuyla karşılaşıyorum bir süredir!Biliyorum ki...EPDK, elektronik takip sistemleri kullanarak sıkı takip yapıyor.Sistemde kaçak yoksa, bir istasyona giren ve çıkan yakıt anı anına izleniyor.Satış olduysa, fişi kesilmek zorunda.Ama kime?..İşte, soru da, sorun da burada!Usulsüzlüğe izin vermeyen akaryakıt istasyonu sahibi bir tanıdığa sordum.Tam da düşündüğüm gibi bir dolap döndüğünü öğrendim.Anlatayım...İstasyona gittin, pompacıdedi.dersen, ellerindeki listede yazılı plakalardan biri sisteme girilip fiş ona kesiliyor.Toplanan fişler satılıyor, birileri tarafından gider gösterilip vergi kaçırılıyor.İşin içinde pompacı, akaryakıt istasyonu sahibi ve araçlarına almadığı yakıtı almış gibi gösterip giderlerini şişirerek ödemesi gereken vergiyi devletten çalanlar var!"Fiş lazım mı" cümlesinin arkasında, vergi hırsızlığının bir örneği duruyor anlayacağınız!Şimdi soruyorum...Kimi kandırıyoruz?Devleti!Peki devlet kim?Devlet sensin, devlet biziz!Anla artık, devletin güçlüyse sen de güçlüsün, yolmaya çalıştığın devlet güçsüzleştikçe sen zenginsen bile güçsüzsün!mazeretine sığınma!Su-i misal emsal olmaz, olursa oradan bir halt olmaz!Ahlaklı ol, bindiğin dalı kesmeyi bırak!..