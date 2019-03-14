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Saka’dan CHP’ye sert tepki

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Saka’dan CHP’ye sert tepki
CHP'DEN istifa ederek DSP'den Edremit adayı olan Kamil Saka, CHP-HDP ittifakına sert tepki gösterdi. CHP'li Edremit adayı Selman Hasan Arslan'ın bir partilinin "Bizim oy Kürdistan'a" sözüne, "Demek ki bize" diyerek onaylamasına sert çıkan Saka, "Hem terör örgütü ile olacaksın, hem Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini temsilcisi olacaksın. Yok böyle bir sey. Tercih yapacaksın tercih" dedi. CHP ile HDP baglantısına deginen Kamil Saka, "31 tane meclis üyesi arkadasıma partiden ayrılın dedim. Onun dısında hiçbir arkadasımız partiden ayrılmıyor. Hiçbir arkadasımız ayrılmıyor. Bizim derdimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile degil. Bizim derdimiz Cumhuriyet Halk Partili oldugunu ileri sürüp HDP'ye oy toplayanlarla" diye konustu.
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Saka’dan CHP’ye sert tepki
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