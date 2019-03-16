Göçük altından acı haber geldi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için inşaatı süren yer altı parkında meydana gelen göçük sonucu 2 bekçi göçük altında kaldı. 2 gündür toprak altında bulunan bekçileri arama çalışmaları kapsamında dün sabah saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçükten ceset çıkarıldığını duyan bekçilerin aileleri çalışmaların sürdüğü alana girmek istedi. Ekiplerin rahat çalışmaları için bu talepleri kabul edilmeyen aileler, basın mensuplarının görüntülerini almamasını istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, olayı başından beri takip eden basın mensuplarını, alanı çevreleyen metal bariyerlerin dışına çıkardı. Cenaze çıkarılırken ailelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.

'HARAM OLSUN'

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkartılan cenazenin kime ait olduğu, yüzünün zarar görmesi nedeniyle yakınlarınca tam olarak teşhis edilemedi. Savcılık, hem otopsi hem de DNA testi için cenazeyi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kimlik tespiti ile cenazenin Mehmet Ali Yalçın'a ait olduğu öğrenildi. Bu haberle yıkılan Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. İki aydır gece vardiyasında çalıştığı öğrenilen 7 çocuklu Mehmet Ali Yalçın'ın eşi Güler Yalçın, "Eşim iki ay önce işe girmişti. Daha önce de eşim bize toprağın kaydığını söylemişti. Büyük ihmal varmış. O yer bozuk, o yerin altı su iken niye bu kadar derin kazıldı. Üç gündür eşim toprağın altındaydı. Kimse sahip çıkmadı. Kimse arayıp sormadı. Ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ne de müdür. Bir Allahın kulu ilgilenmedi. Bugün dünyamız yıkıldı. Ama ben bu işin sonunu bırakmayacağım. Ölene kadar iki elim yakalarında. Hakkımı arayacağım. Bu ihmalin sorumlusu cezasını çekecek. Bu olay yavaş yavaş geldi ve geleceği belliydi. Sigortasız aylık 2 bin liraya günde 16 saat çalışan eşimin hakkını ödeyecekler" dedi. Hala göçük altında bulunan Memet Çiftçi'nin kızı Adalet Şen ise, "Nerede CHP, belediye nerede, neden yanımızda değiller? Adım attığımız yer çukur. Bir görevli gelsin teselli versin diye bekliyoruz" dedi.

ÖZEL CIHAZLA BULUNDU

Ekiplerin 48 saati aşkın süredir devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında, alana getirilen özel yer altı inceleme cihazıyla cenazeye ulaşıldığı öğrenildi. Cihazın yer altına ilettiği sinyaller sayesinde toprak altındaki insan bedeni, metal ya da kaya parçalarının belirlendiği, bu sinyaller doğrultusunda, kazı yapılan yerde cenazenin cesedin bulunduğu ifade edildi. Aynı cihazdan alınan yeni sinyaller doğrultusunda göçük olan başka bir alanda diğer bekçiye ulaşmak için çalışmalara tekrar başlandı.



KOCAOĞLU GELMEDI

İzmır Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun olayın üzerinden 4 gün geçmiş olmasına rağmen göçüğün meydana geldiği alana gelmemesi tepki çekti. Öte yandan 2 yıl önce Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yapılan taşıt alt geçit inşaatında da yan duvarlar patlamıştı. Her iki olayda da yüklenicinin aynı olması dikkat çekmişti.