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Kaf-kaf play-off aşkına

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Kaf-kaf play-off aşkına

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta genç kadrosuyla son 4 maçı gol yemeden 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçerek play-off yarışına ortak olan Karşıyaka, bugün Ofspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta hücum hattında sakatlığı süren Harun ve Özgür ile cezalı duruma düşen Battal ve Doğukan forma giyemeyecek.

TOROS'LA MAĞLUP OLMADI
Yeşil-kırmızılı ekip grupta bitime 8 maç kala 37 puanla 8'inci sırada, play-off hattının 4 puan gerisinde bulunuyor. Ofspor'un ise 35 puanı var. Futbolcularının antrenmanlarda hırsla çalıştığını, son aylardaki çıkışı sürdürmeye kararlı olduklarını belirten teknik direktör Mesut Toros, "Önemli eksiklerimiz var ancak kim oynarsa oynasın takım arkadaşlarının yerini dolduracak. Taraftarımızın desteğiyle yine kazanan taraf olmak istiyoruz. Seriyi sürdüreceğiz" diye konuştu. Karşıyaka, Mesut Toros yönetimindeki 9 iç saha maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik alıp hiç mağlup olmadı.

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Kaf-kaf play-off aşkına
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