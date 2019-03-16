Ödemiş OSB’de fabrika temeli sevinci

Ödemış ilçesinde 25 yıldır harekete geçmeyi bekleyen Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikanın temelini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli attı. 1994 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yatırım programına alınan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır beklenen ilk fabrikanın temel atma töreninde konuşan Ödemiş Belediye ve Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem, uzun yıllar ineklerin otladığı Ödemiş OSB'de 2014 yılında verdikleri sözü tutarak altyapıyı hazırladıklarını, 2019 yılında temel atma ve fabrikaların yükselmesi noktasına geldiklerini belirtti. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, Ödemiş OSB'de 25 yıl sonra bir ilk olan yem katkı tesisinin bir zamanlar Türkiye için hayal olduğunu belirtti, "Hayaldi gerçek oldu" dedi.

"HAYALDI GERÇEK OLDU"

Ödemiş'e yapılan hizmetlere değinen bakan Pakdemirli, "Ödemiş'e son 17 yılda 500 milyon tarımsal hibe vermişiz, Ödemiş de bize ülkesine üç misli tarımsal hasılasını artırmış. 2,5 milyar lira tarımsal hasılası var. Ben 81 ili dolaşıyorum, birçok ilimizin tarımsal hasılası Ödemiş'in yanından geçemiyor. Bu çok güzel. Bu yeterli mi; hayır. Her alanda Ödemiş birinciliğe layık. Ödemiş süs bitkileri tarımsal ihtisas organize sanayi bölgesi kuracağız. Ödemiş süs bitkilerinde lider olacak, 2 bin vatandaşımız burada istihdam edilecek" dedi.