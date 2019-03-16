ligde çıkış arıyor fıba
Europe Cup'ta hafta içinde BC Ventspils'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyete hasret kaldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün son dönemin formda takımı Banvit'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te start alacak. Kaf-Kaf, play-off hedefinin 2 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alıyor. Yeşilkırmızılı ekip ligde kazanıp Europe Cup çeyrek finalinde 20 Mart Çarşamba günü Dinamo Sassari'yle oynayacağı ilk maç öncesi moral tazelemeyi hedefliyor.