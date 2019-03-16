Urla’da isyan

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Urla Belediyespor'un oyuncuları, iki aydır ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle maça çıkmama kararı aldı. Urla Cumhuriyet Meydanı'nda oyuncularla birlikte gazetecilere açıklama yapan başantrenör Yasin Akıncı, ligde beşinci sırada olan takımın sezona çok iyi başladığını, sonrasında maddi krizin başladığını ve giderek büyüdüğünü ifade etti. Spor Toto Teşkilatı'ndan takıma ödeme yapılmasına rağmen oyunculara paralarının verilmediğini savunan Akıncı,Herkesin bir ailesi var. Çok zor durumdalar. Sporcularım, bu şartlar altında bugün oynanacak Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim maçında sahaya çıkmayacaklarını söylüyor. Bu onların en doğal hakları, baskı yapamıyoruz" dedi.