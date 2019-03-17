Akhisarspor 90+5’te yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı evindeki maçta büyük hayal kırıklığı yaşadı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede konuk ekip, 7. dakikada Koita'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Akhisarspor, 32. dakikada Manu ile skora denge getirdi. 62. dakikada Kasampaşa ceza sahası içinde Veysel'in Bokila'ya yaptığı faul sonrası hakem Halis Özkahya penaltı noktasına gösterdi.
Atışı kullanan Bokila, skoru Ege ekibi lehine 2-1 yaptı. 87. dakikada Khalili, ceza yayının yaklaşık 1 metre dışından yaptığı sert vuruşla oyunu 2-2'ye taşıdı. 90+5'te Trezeguet'in füzesi konuk takımı galibiyete taşırken Akhisarspor'un kümede kalma umutlarını ise iyice azalttı: 2-3.