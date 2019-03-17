Akhisarspor 90+5’te yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı evindeki maçta büyük hayal kırıklığı yaşadı.Ev sahibi Akhisarspor, 32. dakikada Manu ile skora denge getirdiAtışı kullanan Bokila, skoru Ege ekibi lehine 2-1 yaptı. 87. dakikada Khalili, ceza yayının yaklaşık 1 metre dışından yaptığı sert vuruşla oyunu 2-2'ye taşıdı.