Ayşen Zeybekcı’den çat kapı zıyaretler

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci ev ve kurum ziyaretleri ile İzmirli kadınların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Karabağlar'da ev ziyaretlerinde bulunan Zeybekci, vatandaşların evde bakım hizmetinin yaygınlaşmasını istediğini belirti, "Nihat Bey evde bakım ve evde sağlık hizmetini çok önemsiyor. Tüm İzmir'i kapsayacak şekilde çalınmadık kapı bırakılmayacak. Ev temizliğinden kişisel bakıma ve temizliğe kadar vatandaşlar bu hizmetleri görecek. Vatandaşın cebinden tek kuruş para çıkmadan sağlık hizmeti alacak" dedi. Spor yapmak isteyen İzmirli gençlerin Karabağlar'dan Narlıdere'ye gittiğini belirten Zeybekci, "Karabağlar'da bir spor salonu yok. Yaz döneminde çocuklar Narlıdere'de bulunan yüzme havuzuna gidiyor. Nihat Bey'in bu konudaki projesi ise her 50 bin nüfusa bir kapalı yüzme havuzu, her 25 bin nüfusa ise bir gençlik merkezi ve bir spor salonu yapılacak. Karabağlar'da millet bahçesi de açılacak. Hizmet etmek isterseniz, imkansız diye bir şey yoktur" diye konuştu.