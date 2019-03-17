Çiğli yıllardır uykuda

BUGÜN NELER OLDU

ÇİĞLİ sokaklarını karış karış gezerek, gün boyu hemşerileriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Çiğli Belediye Başkan Adayı Opr. Dr. Okan Korkmaz; son düzlüğe gelindiğini ve Çiğli'nin artık kentsel ihtiyaçlar ve koşullar noktasında uykusundan kaldırılması gerektiğini söyledi. Çiğli'nin merkez çarşısından meydanına, belediye hizmet binasından imar ve alt yapı sorunlarına, istihdam sorunundan trafik çilesine kadar onlarca yıldır uykuya yatırıldığını belirten Korkmaz; " Biz, nefes alan, ayağa kalkıp 24 saat yaşayan bir Çiğli vadediyoruz. Bu benzetmem çok ciddi olumlu tepkiler alıyor. Hemşerilerim; kentin uyutulduğunu, gelişime kapatıldığını, gerilediğini, hayata katılmadığını benimle birlikte, koro halinde söylüyor. Ben, hizmet etmeye aday bir Çiğlili olarak; 'buraya kadar' diyorum" diye konuştu. Çiğli'nin 1 Nisan sabahı yüzünü güneşe dönerek uyanacağını söyleyen Korkmaz "Belediye binası önündeki İZBAN istasyonunu mutlaka yerin altına alacağız. Bizi hayattan koparan ve esnafımızla, halkımızla yerinde saydıran bu duvar kalkacak. Çağdaş, Çiğli'ye yakışır bir meydan projesi hazırladık. Böylelikle, kent merkezimiz gelişecek, çarşımız canlanacak. Sadece bu girişimlerle değil; pekçok sosyal ve kültürel etkinlikle 24 saat yaşayan bir Çiğli hedefliyoruz" dedi.