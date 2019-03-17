Ulaşıma ve suya indirim müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

MENDERES İlçesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, toplanan vatandaşlar tarafından Türk Bayrakları'yla ve "İzmir'i efesi Nihat Zeybekci" "Menderes seninle gurur duyuyor", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarıyla karşılandı. Açılışta konuşan ve İzmir'in çöplerinin dağlara, kanalizasyonun körfeze atıldığını, trafik, ulaşım, otopark gibi sorunlarının biriktiğini, genç işsizliğin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu bildiren Zeybekci, rakiplerini eleştirerek, "Bunların içinde kurt yok. Dertli değiller, sevdalı değiller. Körfeze direkt kanalizasyon veriliyor. Şu anda ve yan tarafta mavi bayrağımız var. Körfez umurlarında değil. Deniz değil mi bu? Yani nasıl olur aklım almıyor, çıldıracağım. 1 Nisan'dan itibaren hizmet seferberliğiyle tüm bunları çözeceğiz" diye konuştu. Öğrenciler biletlerinde yüzde 50 indirime gideceklerini ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti: "Vatandaşın su tüketim bedeli 40 lira, fatura toplamı 400 lira. İzmir'de Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde olmayan şekilde su tüketim bedeli 44 lira, fatura tutarı 335 lira. Katı atık 295 lira 45 kuruş katı atık toplama bedeli. Topluyorlar da ne yapıyorlar bu bedelleri. Toplayıp dağa atıyorsunuz işte. Su tüketiminde de 0-20 ton arası kullanım bedelinde yüzde 50 indirim yapacağız ve 5 yıl bu şekilde devam edeceğiz" dedi.