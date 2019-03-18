Batık savaş gemileri turizme kazandırılacak

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ÇANAKKALE Savaşları sırasında yaşanan mücadele sırasında batan gemilerin dalış turizmine açılması için çalışma başlatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgeye gelenlerin zaman geçirmelerine olanak sağlamak için de çalışmalar sürdürdüklerini aktararak, bunlardan en önemlisinin Çanakkale Boğazı'ndaki batıkların dalış turizmine açılması olduğunu söyledi. Bu yönde hem yurt içinden hem de özellikle yurt dışından büyük bir talep olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Çanakkale Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile ortak olarak batık gemilerin dalış turizmine açılması yönünde bir çalışmamız var. Epey bir mesafe kat ettik" dedi.