Listedeki 103 ismi terör örgütleri verdi

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CUMHUR İttifakı'nın AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CHP-HDP ittifakının belediye meclis aday listesinde için önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını "Kılıçdaroğlu ve HDP'nin adayı" olarak niteleyen Zeybekci, "Kocaoğlu bana karşı aday çıkmadı. Parti meclisine adayın ismi verilecek oldu 'bu adama teslim etmeyin' dedi, koştu Ankara'ya gitti. Terör örgütüyle eşdeğer hale gelen parti başkanı 'İzmir'de kabul edebileceğimiz onaylayacağımız ortak bir aday çıkaracağız' diyerek ittifakı gösterdi. Aday ismi açıklandı aynı parti hemen ertesi sabah 'bizim adayımızdır, destekliyoruz' açıklaması yaptı" dedi.Cumhur İttifakı'nın her şeyde şeffaf olduğunu belirten Zeybekci, "Cumhur İttifakı'nda nasıl her şey şeffafsa, meclis üyesi listelerinde AK Parti'nin ve MHP'nin adayları belliyse, onlar da şeffaf bir şekilde listede kimin hangi partinin adayı olduğunu söylesinler. İttifaklarını, listedekileri milletten niye saklıyorlar. Listede terör örgütlerinin verdiği (FETÖ-PKK) 103 isim var. Sabırla bekliyorum bunu açıklamalarını" dedi.