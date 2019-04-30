Bilal Erdoğan’dan saygılı cami’ye ziyaret

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DünyaEtnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanmak üzere olan Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti. 2016 yılında temelleri atılan 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisiyle bugünün teknolojisinin bir araya getirildiği camide incelemelerde bulunan Erdoğan, hayırsever işadamı Bilal Saygılı'dan bilgi aldı. Saygılı ise verdiği bilgide yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olan caminin külliye şeklinde olacağını ifade etti. Saygılı, "2016 yılında temellerine attığımız caminin Mayıs 2019 tarihinde bitirilmesini hedefliyoruz. Camimizde vakıf odası, aşevi, sergi salonu ve konferans salonu bulunacak. Aşevimizde her gün 200 üniversite öğrencisine yemek vermeyi planlıyoruz. Ayrıca bölgenin en güzel, en nitelikli konferans salonlarından biri de yapılıyor. 400 kişi kapasiteli bu merkezimizde mini bir sinema salonu ve modern bir ses sistemi olacak" diye konuştu.